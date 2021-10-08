Нью-Йорк, США, 8 октября 2021, 19:48 — REGNUM Вашингтон не намерен отменять санкции в отношении властей Белоруссии, заявил 8 октября зампостпреда США при ООН Ричард Миллс на профильном неформальном заседании СБ ООН.
Американский дипломат заявил, что Вашингтон и его союзники хотят, чтобы причастные к нарушению прав человека в Белоруссии были наказаны. Имеются в виду те, кто инициирует и кто реализовывает действия, «подрывающие демократические устремления белорусского народа».
Он призвал белорусскую власть к освобождению всех политзаключённых и к началу мирного диалога с оппозицией и с гражданским обществом.
Читайте ранее в этом сюжете: Ситуацию в Белоруссии обсудят в Совбезе ООН с подачи Эстонии