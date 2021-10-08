Новосибирск, 8 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 октября, за минувшие сутки выявили, ещё 184 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 190 случаев.

Minzdrav.admoblkaluga.ru Коронавирус

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет, 69 лет, 74 года, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 70 лет, 82 года, 82 года, 84 года, 84 года. Всего в регионе умерли 3085 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 64 942 случая заражения коронавирусом, в том числе у 5635 детей; 51 295 пациентов полностью выздоровели (+144 за сутки).