Москва, 8 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Максимальный размер пособия по безработице в России в 2022 году увеличится до 12 792 рублей. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Министерством труда и социальной защиты России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кошелёк

Как указывается в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов, предлагаемая сумма соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год.

Напомним, в текущем году максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ предыдущего года. Таким образом, его предлагается повысить на 662 рубля.