Кемерово, 8 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1219 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 10 046 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявили 58 247 случаев заражения коронавирусом, 55 689 человек выздоровели, 1339 пациентов скончались.