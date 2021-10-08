Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. 26-летний фланговый атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев должен вернуться к тренировкам в общей группе «сине-бело-голубых» на следующей неделе. Об этом 8 октября сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев

Из-за повреждения, полученного в матче со сборной Мальты, Вячеслав Караваев пропустил все сентябрьские матчи «Зенита» и не поехал со сборной России на матчи со Словакией и Словенией.

В текущем сезоне Караваев принял участие в семи матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными передачами.