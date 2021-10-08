Гамбург, Германия, 8 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. 8 октября в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» сборная Германии по футболу в матче седьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. На матч назначена турецкая бригада арбитров.

Michael Kranewitter Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер

Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр |Баттахин Дюран | Тарик Онгун.

На данный момент сборная Германии с пятью победами и пятнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице группы J.Сборная Румынии с десятью очками расположилась двумя строчками ниже.

В последний раз сборные Румынии и Германии играли между собой 28 марта в матче второго тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре. Тот матч завершился минимальной победой подопечных Йоахима Лева со счетом 1:0. Единственный мяч на семнадцатой минуте встречи забил Серж Гнабри после передачи Кая Хаверца.