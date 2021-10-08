Москва, 8 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В России 47,8 млн человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, в том числе 42,2 млн человек прошли полный курс вакцинации двумя дозами препарата. Об этом 8 октября сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек», — сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что повторную вакцинацию или вакцинацию после перенесённой болезни на сегодняшний день прошли уже 2,1 млн человек.

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала пандемии в России выявлено уже 7 717 356 случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 214 485 человек скончались от COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 6 819 796 пациентов.