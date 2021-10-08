Дублин, 8 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Ирландская исполнительница AVA заявила, что недавно записала песню для ремейка некой игры PlayStation. Об этом 8 октября сообщает портал GamesRadar.

Логотип PlayStation

Певица рассказала, что весной 2020 года к ней обратился композитор Майкл МакГлинн, группа которого работала над созданием музыки для Xenoblade Chronicles 2. Она добавила, что изначально Sony не сообщила, о чём именно идёт речь, однако недавно AVA узнала, что это будет за игра. Исполнительница заявила в интервью журналистам, что проект «большой», и что компания выступит с анонсом в рождественские праздники.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Sony может разрабатывать игры на основе франшизы Silent Hill. Инсайдеры также сообщали, что компания может возродить игровую серию InFamous и выпустить ремейк Metal Gear Solid 3.