Новосибирск, 8 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области среди организаций, осуществляющих управление жилым фондом — управляющих компаний и товариществ собственников жилья — уровень вакцинации от коронавируса составляет всего около 40%. Об этом сообщили министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона и государственная жилищная инспекция.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Отмечается, что в большинстве крупных организаций отрасли ЖКХ проводится планомерная вакцинация сотрудников и ведётся мониторинг коллективного иммунитета. Уровень вакцинации в крупных ресурсоснабжающих организациях достиг 60%. Однако, ряд УК и ТСЖ сильно отстают от общих темпов вакцинации отрасли.

Ведомства уточнили, что контроль в этом направлении будет усилен.