Нижний Новгород, 8 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2021 года газовые службы проверили оборудование почти в 400 тысячах квартир в Нижнем Новгороде. В 2,2 тысячи домов приостановлена подача газа из-за нарушений. Об этом написали нижегородские СМИ 8 октября.

Schekinov Alexey Victorovich Бытовой счетчик газа

По данным ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», подачу газа приостановили почти в 2,2 тысячи домовладений Нижнего Новгорода. Причина в нарушениях, которые могут привести к несчастному случаю.

«Одним из самых распространенных является отсутствие договора для проведения технического обслуживания. Контрактов нет у 20% потребителей. Также граждане используют вытяжные вентиляторы одновременно с работающими газовыми приборами, неправильно эксплуатируют котлы, самовольно вмешиваются в их работу», — пишет NewsNN.ru.

Газовики рассказали журналистам, что «многие граждане не пустили сотрудников в свое жилье и оформили более 4,2 тысячи актов об отказах».

ИА REGNUM напоминает, что 2 октября в одной из квартир в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв газа. В результате частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Одна из двоих пострадавших скончалась.

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