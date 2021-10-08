София, 8 октября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Болгарии в ближайшее время начнёт свою работу первый в балканском регионе офис Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Об этом заявил 8 октября заместитель министра сельского хозяйства республики Явор Гечев, передаёт Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, деятельность территориального отделения OIV будет заключаться в создании новых презентационных проектов для болгарских сортов винограда, а также популяризации болгарского вина на международном рынке алкогольной продукции.

Предполагается, что новая структура приступит к работе уже 1 декабря в Пловдиве — городе, считающемся центром виноделия Болгарии.

OIV является крупнейшей в ЕС организацией, объединяющей аграриев из более чем 20 государств. Штаб-квартира структуры находится в Париже.