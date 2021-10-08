Бишкек, 8 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития Киргизии совместно с министерством внутренних дел готовятся внедрить цифровые версии ID-карты (внутренних общегражданских паспортов), водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.

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Сервисом «Цифровые документы» можно будет воспользоваться, получив облачную электронную цифровую подпись в центре обслуживания населения и установив на мобильный телефон или планшет приложение «Тундук».

В ведомстве отмечают, что несмотря на уже проходящее тестирование новой системы, полноценно использовать цифровые документы вместо бумажных удастся только после того, как в законодательство республики внесут соответствующие изменения.

«Сейчас отсутствие оригинала ID-карты, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства для предъявления по требованию — являются нарушением», — подчеркивают в министерстве.

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