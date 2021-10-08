Москва, 8 октября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России за январь-август 2021 года составила 595,3 тысячи человек, что почти на 250 тысяч, или на 71,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит 8 октября Росстат.

RitaE Население

По информации ведомства, за восемь месяцев текущего года в России родилось 928,2 тысячи человек, а умерли 1,52 миллиона человек.

Напомним, за аналогичный период 2020 года естественная убыль населения страны составляла 346,9 тысячи человек. При этом родились 938,3 тысячи человек, а умерли — 1,29 миллиона.