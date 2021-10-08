Пекин, 8 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В ходе ежегодных недельных каникул по случаю очередной, 72-й годовщины создания КНР, которые проходят с 1 по 7 октября, в стране резко вырос пассажиропоток на железнодорожном транспорте. Общее количество пассажирских поездок превысило 83,5 млн. Об этом 8 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные корпорации China State Railway.

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В связи с большим количеством путешественников была организована противоэпидемическая координация деятельности соответствующих ведомств, отвечающих за профилактику и контроль эпидемии на транспорте. Отмечается, что по прогнозам железнодорожного оператора пиковые нагрузки ожидались существенно больше — в пределах 127 млн пассажиро-поездок.