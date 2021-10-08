Оренбург, 8 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 скончался уже 2101 пациент. Об этом 8 октября сообщает оперштаб.

Коронавирус

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По данным на 7 октября умерших от этой болезни было 2078. В стационарах находятся 2955 граждан. У 973-х состояние тяжёлое. 210 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ещё 1897 пациентов пребывают в состоянии средней тяжести. Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье зафиксировали уже 80 245 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились пока лишь 68 672 пациента.