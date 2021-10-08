Новосибирск, 8 октября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области в целях организации транспортного обеспечения клиентских групп первенства мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 20 лет разработаны протокольные маршруты. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба сегодня, 8 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что маршруты предусматривают перевозку от мест прибытия (аэропорт «Толмачево», ж/д «Новосибирск-Главный») до мест размещения (отели), а также пути следования от мест размещения до места проведения соревнований.

С учётом дорожной инфраструктуры, особенностей расположения объектов и зимних условий периода проведения первенства всего предусматривается около 40 протокольных маршрутов. Также разработаны альтернативные (запасные) схемы перемещения клиентских групп.

В настоящее время маршруты изучаются и согласовываются заинтересованными ведомствами.