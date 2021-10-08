Тибетский автономный район, Китай, , 19:20 — REGNUM Синьхуа 8 октября публикует исторический очерк, посвященный Тибетскому автономному району (ТАР), в связи с 70-летием его воссоединения с КНР. Особо подчеркивается, что за эти десятилетия в регионе совершен настоящий социальный прорыв, и он выведен из нищеты, благодаря созданной системе социального обеспечения.

Николай Рерих. Тибет. Гималаи. 1933

Сообщается, что в мае 2021 года секретарь парткома ТАР У Инцзэ на пресс-конференции в административном центре региона Лхасе сообщил о победе над бедностью. В Тибете на конец 2019 года от бедности избавились 628 тыс. человек; из соответствующих списков исключены 74 административных единицы уездного уровня. Среднедушевой годовой доход сельского населения, увеличившись почти на 13%, достиг 14,6 тыс юаней (свыше 2,25 тыс. долларов). За 70 лет центральное правительство инвестировало в регион более 1,63 трлн юаней. Кроме того, в качестве помощи от других регионов страны Тибет получил почти 70 млрд юаней.

В ТАР быстрыми темпами ведется транспортное строительство. Открыты автомобильная дорога Сычуань — Тибет и железная дорога Цинхай — Тибет. Достигнут существенный прогресс в охране уникальной окружающей среды; огромное внимание уделяется сохранению и приумножению самобытных культурных традиций.