Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Финансовая помощь выделяется гражданам США, у которых диагностирован «гаванский синдром», сообщили 8 октября в пресс-службе Белого дома.

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Соответствующий законопроект подписал американский президент Джо Байден. В документе сказано, что некоторые из пострадавших столкнулись с понижением трудоспособности на фоне повреждений головного мозга.

Глава Штатов отмечает, что финансовой помощью пострадавшим дело не ограничится: власти намерены разобраться с тем, что произошло, найти виновных. Он добавил, что по всему миру пострадали сотрудники разведки, военные, госслужащие, дипломаты.

Напомним, в США расследуют последствия так называемой акустической атаки, которая якобы произошло в Гаване пять лет назад и вызвала «гаванский синдром». «Акустическая атака» стала поводом к крупном американо-кубинскому дипломатическому скандалу.

Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах. В июне 2021 года Сенат одобрил законопроект о выделении денег служащим с «гаванским синдромом», а в прошлом месяце документ одобрила Палата представителей.

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