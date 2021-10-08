Вашингтон, 8 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Многим геймерам не понравилась новая система оперативников-специалистов, которую компания DICE включила в онлайн-игру Battlefield 2042. Об этом 8 октября сообщает журнал PC Gamer.

Компания Electronic Arts Логотип игры Battlefield 2042

Несмотря на то, что участники бета-тестирования в целом положительно оценили функции специалистов, многие игроки стали жаловаться на форумах, что на поле боя им порой трудно понять, какую функцию выполняет тот или иной игрок. Некоторые геймеры попросили разработчиков вернуть в Battlefield обычных солдат.

Пользователь Reddit Copter53, в частности, написал, что когда он играл за бойца поддержки Марию Фальк (выполняет на поле боя Battlefield 2042 функцию врача) и был поражён пулемётчиком, дружественные бойцы пробежали мимо и не оказали помощь, потому что не поняли, что он на их стороне. Другие геймеры опубликовали коллажи, объясняющие, в чём именно заключается проблема специалистов.

Напомним, релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября 2021 года. Ранее студия DICE заявила, что не планирует переносить дату выхода игры.