Москва, 8 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Фракции предложили своих кандидатов на руководящие посты в комитетах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября. Кадровый вопрос обсуждался на заседании рабочей группы под руководством Александра Жукова («Единая Россия») по подготовке первого пленарного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству может возглавить Павел Крашенинников («Единая Россия»), комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов — Ярослав Нилов (ЛДПР).

Комитет по бюджету и налогам может возглавить Андрей Макаров («Единая Россия»), комитет по финансовому рынку — Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комитет по экономической политике — Максим Топилин («Единая Россия»), комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев («Единая Россия»), комитет по защите конкуренции — Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), комитет по малому и среднему предпринимательству — Александр Демин («Новые люди»).

Также комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям может возглавить Сергей Гаврилов (КПРФ), комитет по энергетике — Павел Завальный («Единая Россия»), комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — Евгений Москвичёв («Единая Россия»), комитет по обороне — Андрей Картаполов («Единая Россия»), комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарёв («Единая Россия»), комитет по международным делам — Леонид Слуцкий (ЛДПР), комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками — Леонид Калашников (КПРФ), комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Алексей Диденко (ЛДПР), комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики — Николай Харитонов (КПРФ), комитет по контролю — Олег Морозов («Единая Россия»).

Кроме того, комитет по охране здоровья возглавит Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), комитет по науке и высшему образованию — Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), комитет по просвещению — Ольга Казакова («Единая Россия»), комитет по вопросам семьи, женщин и детей — Нина Останина (КПРФ), комитет по аграрным вопросам — Владимир Кашин (КПРФ), комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»), комитет по культуре — Елена Ямпольская («Единая Россия»), комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Ольга Тимофеева («Единая Россия»), комитет по делам национальностей — Геннадий Семигин («Справедливая Россия»), комитет по физической культуре и спорту — Дмитрий Свищев (ЛДПР), комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры — Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), комитет по молодежной политике — Артем Метелев («Единая Россия»), комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Сергей Пахомов («Единая Россия»), комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Заключительное заседание рабочей группы запланировано на 11 октября 2021 года во второй половине дня.

Окончательное решение будет принято на первом пленарном заседании, которое состоится 12 октября. Всего в Госдуме будет 32 комитета, из них 17 возглавят кандидаты от «Единой России», 5 — от КПРФ, 4 — от СР, 4 — от ЛДПР и 2 от «Новых людей».