Бишкек, , 19:18 — REGNUM Руководство Европейского союза планируют подписать соглашение о расширенном сотрудничестве с властями Киргизии уже в 2022 году. Об этом заявила спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакала на встрече с журналистами сегодня, 8 октября.

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По ее словам, европейские чиновники уже подготовили текст будущего договора, а теперь его должны перевести на языки всех стран-членов Евросоюза и согласовать с их властями.

Также Хакала сообщила, что с представителями руководства Киргизии она обсудила ситуацию, сложившуюся в Афганистане после прихода к власти талибов (члены организации, запрещенной в России), а также связанные с этим проблемы по обеспечению безопасности стран Туркестанского региона и обеспечению поставок гуманитарной помощи афганскому населению.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года Европейский союз одобрил включение Киргизии в программу «Всеобщая система преференций плюс» («ВСП +»), позволяющую применить нулевые таможенные ставки в отношении более чем 6 тысяч товарных позиций при их экспорте в страны ЕС.

Однако поставлять такие товары в Евросоюз можно только после прохождения этой продукцией сертификации на соответствие евростандартам.

Отметим также, что требования, предъявляемые к экспортерам в рамках «ВСП + «, включают в себя не только техрегламенты, но и полное выполнение страной-партнером обязательств по соблюдению прав человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам.