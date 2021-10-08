Москва, , 19:16 — REGNUM Трое сотрудников посольства США, подозреваемые в краже личных вещей жителя Москвы, должны незамедлительно покинуть территорию России, если американская сторона откажется снять с них дипломатический иммунитет.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 8 октября официально заявили в МИД России.

При этом указано, что в посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет с троих указанных сотрудников для их привлечения к уголовной ответственности за кражу.

Как сообщало ИА REGNUM, три сотрудника посольства США в Москве подозреваются в краже рюкзака в одном из московских баров. Причастность троих американских дипломатических персон подтверждена видеокамерами наблюдения, расположенными как на месте преступления, так и у входа в здание посольства США.

«Следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком», — рассказали представители ГУ МВД Москвы.

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