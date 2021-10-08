Рим, , 19:15 — REGNUM Седьмая двухдневная встреча глав парламентов стран-участниц Группы двадцати открылась в Риме. В центр мероприятия поставлены вопросы социально-экономической устойчивости и роли законодателей ведущих стран после завершения эпидемии. Об этом 8 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая слова премьер-министра Италии Марио Драги о том, что в развитых странах, где вакцин хватает на всех, определенное меньшинство людей не хотят прививаться, а в развивающихся существует серьезный дефицит этих профилактических препаратов.

Китайское агентство отмечает, что итальянский лидер высказался за повышение роли законодательных органов в распределении вакцин, а также в противодействии дезинформации и объединении усилий парламентариев с правительствами и представителями общественности.

Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите глав государств и правительства «двадцатки» в онлайн-режиме.