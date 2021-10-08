Нижний Новгород, 8 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области расширило список категорий граждан, которые входят в группу повышенного риска и подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 8 октября.

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Теперь в обязательном порядке должны будут привиться от COVID работники региональных промышленных предприятий и обучающиеся в нижегородских вузах студенты старше 18 лет, направляемые для прохождения практики и занятий вне места обучения.

Расширение перечня в Роспотребнадзоре объясняют необходимостью повысить уровень защиты от COVID-19 этих категорий граждан, поскольку в последнее время в регионе регистрируется значительный рост числа заболевших именно среди студентов и сотрудников промпредприятий.

Также стало известно о том, что нижегородский Роспотребнадзор намерен организовать вакцинацию не менее 80% лиц из групп риска до 9 ноября 2021 года.