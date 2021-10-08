Бишкек, 8 октября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Атлет из Киргизии Билим Алмаматов завоевал золотую медаль на проходящем в США чемпионате мира по грэпплингу, передают киргизские СМИ сегодня, 8 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Киргизстанец выступил в весовой категории до 74 килограммов.

В финальной схватке Алмаматов смог одержать уверенную победу над опытным бразильским борцом Игорем Райсемом.

Копилку мужской сборной Киргизии по грэпплингу также смогли пополнить Тынчтыкбек Жунусалиев и Мирлан Маратбеков, которые завоевали на международном турнире «серебро» и «бронзу», соответственно.