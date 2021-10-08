Оренбург, 8 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области за 7 октября обнаружили ещё 365 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Из них 46,1% находятся в возрасте от 18 до 44 лет. 11,3% граждан являются несовершеннолетними.

С начала пандемии в регионе выявили уже 80 245 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 68 672 пациента.