Лос-Анджелес, США, , 20:19 — REGNUM Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий снимать презерватив во время секса без предупреждения партнера. Это первый штат, принявший подобный закон и этим самым расширивший законодательное определение сексуальных домогательств, а также разрешивший жертвам подавать иски за возмутительное поведение партнеров.

На дороге в Калифорнию Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

«Я работаю над проблемой «снятия презерватива без согласия» с 2017 года и рада, что теперь есть определенная ответственность для тех, кто совершает этот акт. Этот закон — первый в своем роде в стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и дать понять, что это не только аморально, но и незаконно», — сказала член Демократической Ассамблеи Кристина Гарсия, автор законопроекта.

В 2017 году исследование Йельского университета выявило, что случаи такого снятия презерватива, известные в английском языке как «кража», участились как в отношении женщин, так и геев. Авторы исследовательского проекта, поддерживающие законопроект, заявили, что закон поможет защитить работников эскорт-агенств, позволив им подавать в суд на клиентов, снимающих презервативы, так как это может подвергнуть жертв опасности заболеваний, передающихся половым путем, или нежелательной беременности.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Калифорнийская логика: НОВЫЙ ЗАКОН. Все стороны, дающие согласие на участие в сексуальном акте, должны сначала записать на видео согласие участвовать в конкретно описанных сексуальных действиях. Изменение условий договора является противозаконным. Для обеспечения соблюдения условий видеозаписи актов будут производиться в течение всего времени их совершения, а по завершении копии будут предоставлены всем сторонам, указанным в договоре, в случае возникновения споров в будущем. Отдельная копия подается секретарю суда, и за каждый показанный открытый сексуальный акт взимается налог (см. Приложение А).», — иронизирует Jeff_W_.

«До начала акта обе стороны должны предоставить залог в размере $50 тыс., который будет храниться у третьей стороны в качестве страховки возмещения ущерба», — отвечает 1PingYes2PingsNo.

«Я ненавижу презервативы, и это главная причина, по которой я женился. Мне никогда не приходило в голову, что есть более простое решение…» — продолжает chappaquiddickdrinker.

«Калифорния заражена вирусом губернатора Ньюсома. Симптомы — рекордная бездомность, рекордная преступность, бедность, самые высокие цены на бензин в стране. Впервые за более чем 100 лет из Калифорнии бежит больше людей, чем приезжает. Недоступные цены на жилье и самые высокие налоговые ставки в стране», — осуждает harrybaals840.

«И они сосредоточены на принятии закона о презервативах. Реальные проблемы решают те, кто находится в Сакраменто», — отвечает prenticet.

«Собираются ли они также сажать в тюрьму за то, что женщина прекращает использовать противозачаточные, не уведомив об этом своего партнера?» — интересуется dlnoco1.

«Следующим будет налог на секс. Жители Калифорнии должны будут вести учет времени и продолжительности каждой сессии, чтобы штат мог взимать соответствующий налог. Больше всего придется заплатить супружеским парам», — предполагает no_bs_tx.

«Вы явно не женаты. Мне пришлось бы подать прошение о возврате денег», — отвечает Broncojordy.

«И… как губернатор планирует обеспечить выполнение закона?» — интересуется tarheel63440 и получает ответ от GodhelpUS134: «Более интересный вопрос, как кто-то сможет доказать это в суде».

«Это новая разновидность мандата о масках?» — шутит theoldcolonel.

«Боже… что за штат сует свой нос прямо в центр личных отношений? Очевидно, Калифорния. Государство собирается получить неопровержимые доказательства того, что кто-то намеренно сделал во время интимного акта?» — возмущается zuckwheat.

«…И самая большая проблема в том, что суды по своей природе предвзяты в пользу женщин. Что в принципе означает, что недобросовестные женщины будут использовать это и как средство мести, и как способ заработать деньги», — считает TyredCynic.

«Я бы хотел услышать показания на суде о том, как отличить «намеренное снятие от случайного снятия», — пишет Philcons2018.

«Это действительно то, чем занимается правительство? Через 3 года тебе нужно будет разрешение, чтобы сходить в туалет у себя дома», — отмечает johnpenn890.

«Интересно, как они получат доказательства для судебного преследования», — подчеркивает LogicEveryone.

«Правительству нечего делать в моей спальне», — указывает CherokeeMike.

Напомним, что калифорнийский закон принят на фоне того, как в США развязалась борьба за отмену техасского «закона о сердцебиении», запрещающего аборты, как только медицинские работники могут обнаружить сердечную деятельность. Обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как многие женщины узнают о своей беременности. Закон был принят в Техасе, но позже его действие приостановил судья.