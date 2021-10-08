Курган, 8 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Кургане осуждены пятеро местных жителей, которые обналичивали сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

ИА REGNUM Материнский капитал

Судом установлено, что участники организованной преступной группы с начала 2015 года по апрель 2016 года совершили хищение средств материнского капитала у 60 лиц, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и иных областей, на общую сумму более 25 млн рублей. Они заключали фиктивные договоры денежных займов, которые были целевыми и предназначались на покупку жилья.

Фактически покупались либо земельные участки в садоводческих кооперативах, либо дома непригодные для проживания дома. В результате жилищные условия владелиц сертификатов на материнский капитал не были улучшены. Похищенными деньгами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.

В зависимости от роли каждого, участники преступной группы были приговорены за мошенничество и легализацию денежных средств, добытых преступным путем, к срокам заключения от четырёх до десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговором суда с осуждённых взыскан причинённый ущерб в сумме более 25 млн рублей.