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«Газодобыча и транспортировка газа»
В Афганистане схватили боевиков ИГ*
*ИГ — запрещённая в России организация
Кабул,
8 октября 2021, 19:00 — REGNUM Боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поймали в афганской провинции Хост 8 октября, написал глава региона Мохаммад Наби Омари в Twitter.
ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Предположительно, эти пятеро задержанных имеют отношение к теракту, произошедшему два дня назад, 6 октября, в Хосте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли и 15 получили ранения в результате взрыва в медресе в Хосте. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.