* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:00 — REGNUM Боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поймали в афганской провинции Хост 8 октября, написал глава региона Мохаммад Наби Омари в Twitter.

ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Предположительно, эти пятеро задержанных имеют отношение к теракту, произошедшему два дня назад, 6 октября, в Хосте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли и 15 получили ранения в результате взрыва в медресе в Хосте. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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