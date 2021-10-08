Москва, 8 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля в пятницу, 8 октября, на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

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По информации ведомства, инцидент произошёл в районе Теплый Стан, во дворе дома по улице Академика Виноградова.

«Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 15-летнего подростка, передвигавшегося на самокате», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.