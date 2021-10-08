Бухарест, 8 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Киберспортивная команда OG по Dota 2 потерпела первое поражение после беспроигрышной серии из 24 матчей. Об этом 8октября сообщает портал Cybersport.

Dota 2

В групповом этапе международного турнира Dota 2 The International 10, который организует компания Valve, OG проиграла Team Aster со счётом 0:2. Последнее поражение до этого OG потерпела в 2018 году, уступив команде Evil Geniuses в групповом этапе турнира The International 2018.

Последние пять матчей (перед проигрышем Team Aster) киберспортсмены сыграли вничью. Отметим, что на сегодня OG является единственной командой, которая два раза подряд выиграла турниры The International.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что зрители Dota 2 The International 10, участники соревнований и аналитики раскритиковали компанию Valve за искусственный шум зрителей в трансляциях турнира. Они отметили, что он является неуместным и мешает просмотру.