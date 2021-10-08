Минск, 8 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Звероводство в Белоруссии должно достичь невиданных высот, завоевать мировой рынок и не требовать больше денег из госбюджета. Об этом 8 октября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая с докладом на собрании членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

"Почему не заняли рынок? Золотое дно. Потом рынок уже разбалансировали в результате таких идиотских решений политиков. Поэтому согласно моему распоряжению под гарантии правительства вам были выделены кредитные ресурсы для оздоровления звероводческих хозяйств. По сути, просто для их сохранения в условиях полной остановки продаж продукции», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«В дальнейшем работа должна быть организована так, чтобы эта сфера больше не просила бюджетных денег, а приносила стабильный доход. К этому будет особое внимание и контроль. Думаю, новый руководитель понимает, что без жесткой технологической и производственной дисциплины ничего не получится», — дал Лукашенко наказ новому председателю «Белкоопсоюза» Олегу Мацкевичу.

Лукашенко рассказал, что на долю звероферм «Белкоопсоюза» приходится более 90% от республиканского производства. Говоря о результате бюджетных вливаний, Лукашенко сообщил, что таковой продемонстрировал бывший председатель «Белкоопсоюза» — нынешний руководитель управделами президента Валерий Иванов, который «в силу своей аграрной направленности уделял звероводству повышенное внимание. Это видно по Агурбаш».

Напомним, к российской поп-певице Анжелике Агурбаш поступили требования о возврате десятков меховых шуб, непонятно каким образом преданных ей и до сих пор не оплаченных. Требования появились после того, как Агурбаш заявила о своей оппозиционности по отношении к режиму Лукашенко. Генпрокуратура Белоруссии потребовала выдачи певицы в связи с возбуждённым в отношении неё уголовным делом за якобы занятие в Москве «экстремизмом», чего российские правоохранители не заметили.

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