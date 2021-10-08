Москва, 8 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Московские власти продолжают развивать программу паллиативной помощи в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который в пятницу, 8 октября, осмотрел ход капитального ремонта Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, где планируется открыть дом сестринского ухода «Люблино». По словам главы города, после завершения ремонтных работ в 1,5 раза увеличится объем такой медицинской помощи в столице.

Mos.ru Здание дома сестринского ухода «Люблино»

«Сделали патронажную помощь на дому, которая сегодня одномоментно обслуживает около 17 тысяч человек. Развернут коечный, стационарный фонд, около одной тысячи коек работает на паллиатив. Большая программа создания новых сестринских корпусов, около 500 коек, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил «благодарность всем, кто посвятил свою жизнь этой профессии, этому направлению».

«Надеюсь, что в сотрудничестве с общественными организациями, благотворительными фондами, усилиями города эта ситуация будет значительно улучшаться, — подчеркнул Собянин.

В свою очередь директор медицинского учреждения Анна Федермессер отметила, что уровень предоставляемой помощи в центре не хуже европейского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи столичного Департамента здравоохранения оказывает паллиативную медицинскую помощь взрослому населению г. Москвы вне зависимости от района проживания лица, нуждающегося в данной помощи. В состав учреждения входят 8 филиалов.