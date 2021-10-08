Москва, 8 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Несмотря на действия спецслужб, русские в Латвии проводят мероприятия и чтят память освободивших Латвию от фашизма. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Pixabay.com Латвия

«В силу подрывной деятельности латвийских госорганов и спецслужб проведение крупных общественных мероприятий срывается. Однако даже в условиях ковида проводятся празднования Дня Победы», — заявил Гапоненко.

«16 октября мы организовываем заплыв по Киш-озеру, в память о действиях советских частей, освобождавших таким образом Ригу», — заявил политолог.

«Кстати, уверен, Полиция безопасности украла табличку с памятного камня, который обозначал пункт начала десантной операции Красной армии. Ребята скинулись деньгами — восстановили табличку», — заявил политолог.

Напомним, что в странах Прибалтики активно преследуются русские правозащитники и организации.