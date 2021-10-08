Тюмень, 8 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Тюменской области количество заболевших после получения полного курса вакцины от коронавируса составляет 1,25%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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От коронавируса привито на сегодня 613 тысяч человек, из них более 573 тысяч получили оба компонента вакцины.

Отмечается, что после прививки от коронавируса процент заболевших достаточно низкий. И после вакцинации люди переносят инфекцию легче и не имеют осложнений.