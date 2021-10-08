Москва, 8 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Три организации и девять физических лиц включены в реестр СМИ-иноагентов Минюстом РФ, сообщили 8 октября в пресс-службе ведомства.

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8 октября в реестр добавлены ООО «МЕМО» (учредитель издания «Кавказский узел») (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation (США) (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), владеющая интернет-изданием https://mnews.world/, и Stichting Bellingcat (Нидерланды) (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Среди девяти журналистов, добавленных в реестр, есть те, кто имеет отношение к «Дождю» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «Настоящему времени» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).