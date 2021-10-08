Киев, , 18:33 — REGNUM Украина будет претендовать на свою долю лунных ресурсов, заявил 8 октября журналистам предводитель государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам Тафтая, Украина владеет высокими космическими технологиями в космической сфере и ей есть что вложить в американский лунный проект «Артемида».

В рамках этой программы освоения Луны Украина намерена претендовать на лунные ресурсы.

«Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе «Артемида», и это очень важный момент… Я думаю, что обязательно будем претендовать на лунные ресурсы», — заявил Тафтай.

При этом он рассказал, что в американской лунной программе «Артемида» Украина может применить технологии электролиза воды на Луне.

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