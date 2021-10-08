Москва, 8 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя в России, которое пройдет 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце, активисты РДШ вручат приз учителю, одержавшему победу в специальной номинации «В контакте с учителем».

(сс) geralt Голосование в интернете

Победитель будет определен народным голосованием, которое запустило Российское движение школьников и ВКонтакте 4 октября в официальной группе РДШ.

Инициаторами этой номинации стали сами активисты Российского движения школьников, которые любят своих учителей и считают, что каждый педагог заслуживает внимания и благодарности. Приз победителю в номинации «В контакте с учителем» вручат: ученик 6 класса гимназии №2, городского округа Краснознаменск Московской области Мирослав Семин и ученица 8 класса школы № 1430 города Москвы Ольга Лебедева.

Ирина Плещёва. Автор «Наши активисты всегда переживают и болеют за своих педагогов в любых конкурсах. В преддверии Дня учителя РДШ запустило Всероссийскую акцию «Мечта учителя», более 8 тысяч ребят по всей стране написали о мечтах своих педагогов! И, конечно, им хотелось, чтобы в самом главном конкурсе России среди учителей появилась номинация, победителя которой смогли бы определить именно они — школьники. В настоящее время в голосовании приняло участие более 5 тысяч человек, совсем скоро мы узнаем, кто же победил в номинации «В контакте с учителем!» — рассказала исполнительный директор РДШ

Андрей Мурашев. Автор «Инициатива активистов РДШ получила нашу поддержку не просто так. В этом году трансляции финала конкурса «Учитель года России — 2021» ВКонтакте собрали более полутора миллиона просмотров. Эти цифры хорошо демонстрируют уровень внимания пользователей к работе педагогов в стране. Мы с нетерпением ждём оглашения результатов голосования и намерены и дальше поддерживать образовательный контент на платформе», — отметил руководитель образовательных проектов ВКонтакте

Традиционно на праздничном концерте ко Дню Учителя в Кремле награждаются лучшие учителя страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса «Учитель года России». Церемония состоится в 32 раз и в этот раз пройдет в формате мюзикла с участием звезд и главных героев — самих педагогов. Главное событие праздничного вечера — награждение абсолютного победителя конкурса «Учитель года России». Также в программе награждение победителя специальной номинации от РДШ и ВКонтакте, а также победителей других знаковых профессиональных конкурсов: воспитателей, педагогов-дефектологов, директоров школ.

Творческая программа этого года удивит даже искушённых зрителей. Специально для педагогов страны был написан и поставлен оригинальный мюзикл «Школьная история», посвящённый профессии учителя. Мюзикл состоит из нескольких эпизодов, которые раскрывают профессию учителя с разных сторон: «Дневник», «Начальная школа», «Подвижники», «Подвиг», «Инклюзия», «Новаторы» и «Спасибо учителям». В мюзикле задействованы звёзды эстрады, такие как Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева, Иван Ожогин и многие другие. Кроме того, в мюзикле примут участие и сами учителя, как совсем молодые, так и обладающие колоссальным опытом. Все они расскажут свои истории, раскроют особенности профессии.