Активисты РДШ определят лучшего учителя года народным голосованием
Москва, 8 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя в России, которое пройдет 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце, активисты РДШ вручат приз учителю, одержавшему победу в специальной номинации «В контакте с учителем».
Победитель будет определен народным голосованием, которое запустило Российское движение школьников и ВКонтакте 4 октября в официальной группе РДШ.
Инициаторами этой номинации стали сами активисты Российского движения школьников, которые любят своих учителей и считают, что каждый педагог заслуживает внимания и благодарности. Приз победителю в номинации «В контакте с учителем» вручат: ученик 6 класса гимназии №2, городского округа Краснознаменск Московской области Мирослав Семин и ученица 8 класса школы № 1430 города Москвы Ольга Лебедева.
Традиционно на праздничном концерте ко Дню Учителя в Кремле награждаются лучшие учителя страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса «Учитель года России». Церемония состоится в 32 раз и в этот раз пройдет в формате мюзикла с участием звезд и главных героев — самих педагогов. Главное событие праздничного вечера — награждение абсолютного победителя конкурса «Учитель года России». Также в программе награждение победителя специальной номинации от РДШ и ВКонтакте, а также победителей других знаковых профессиональных конкурсов: воспитателей, педагогов-дефектологов, директоров школ.
Творческая программа этого года удивит даже искушённых зрителей. Специально для педагогов страны был написан и поставлен оригинальный мюзикл «Школьная история», посвящённый профессии учителя. Мюзикл состоит из нескольких эпизодов, которые раскрывают профессию учителя с разных сторон: «Дневник», «Начальная школа», «Подвижники», «Подвиг», «Инклюзия», «Новаторы» и «Спасибо учителям». В мюзикле задействованы звёзды эстрады, такие как Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева, Иван Ожогин и многие другие. Кроме того, в мюзикле примут участие и сами учителя, как совсем молодые, так и обладающие колоссальным опытом. Все они расскажут свои истории, раскроют особенности профессии.