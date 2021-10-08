Минск, , 18:18 — REGNUM Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим, и «в этой дикой рыночной вакханалии» угрожает новой революционной ситуацией. Об этом 8 октября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая с докладом на собрании членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза»).

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

"Главное — цены. Внутриведомственный контроль за ними будет подкрепляться мониторингом Комитета государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать, — сообщил Лукашенко. — Потому что объективно — бешеный рост цен, в мире подорожало продовольствие очень сильно. Скоро в два раза мы получим рост цен на продовольствие в мире. Подорожали металлы, природный газ… Все подскочило в цене».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко поведал, что во время пандемии многие ведущие государства мира пытались защититься локдаунами, «закрылись и просто не работали» и «проблему решили просто: взяли и напечатали кучу денег», в связи с чем «мы чувствуем инфляционное давление» и рост потребительских цен на белорусском рынке «приходит к нам оттуда».

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«Мы должны это видеть и в этой дикой рыночной вакханалии найти какой-то свой путь, чтобы сдержать цены», — сообщил Лукашенко.

Он также рассказал о своём новом распоряжении: «Поэтому мною поручено прежде всего профсоюзам, Комитету госконтроля, соответствующим подразделениям Правительства и депутатам обратить серьезное внимание, изучать цены и принимать конкретные решения. Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык наживаться на росте цен, это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Люди этого не выдержат. Поэтому мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием».

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