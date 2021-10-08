Кострома, 8 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Костромской области работников ряда сфер обязали регулярно тестироваться на наличие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Hhs.gov Тестирование на COVID-19. США

Требование распространяется на фитнес-центры, танцевальные студии, бассейны, кинотеатры, работников аттракционов и игровых аппаратов, объектов физической культуры и спорта, детских игровых комнат и развлекательных центров, залов для бильярда и боулинга.

По новым правилам с 15 октября до 1 декабря 2021 года руководители организаций обязаны проводить тестирование сотрудников на наличие коронавируса не реже одного раза в неделю. Проверка работников, прошедших полный курс вакцинации, сделавших первую прививку от коронавируса или имеющих антитела не нужна.

Кроме этого, работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Пожелание касается не привитых граждан с хроническими заболеваниями, специалистов, находящихся в преклонном возрасте и беременных женщин. Совет не распространяется на предприятия с непрерывным циклом работы, организации, торгующие товарами первой необходимости и отвечающие за жизнеобеспечение населения.