В Костромской области работников ряда сфер обязали сдать тесты на COVID-19
Кострома, 8 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Костромской области работников ряда сфер обязали регулярно тестироваться на наличие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Требование распространяется на фитнес-центры, танцевальные студии, бассейны, кинотеатры, работников аттракционов и игровых аппаратов, объектов физической культуры и спорта, детских игровых комнат и развлекательных центров, залов для бильярда и боулинга.
По новым правилам с 15 октября до 1 декабря 2021 года руководители организаций обязаны проводить тестирование сотрудников на наличие коронавируса не реже одного раза в неделю. Проверка работников, прошедших полный курс вакцинации, сделавших первую прививку от коронавируса или имеющих антитела не нужна.
Кроме этого, работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Пожелание касается не привитых граждан с хроническими заболеваниями, специалистов, находящихся в преклонном возрасте и беременных женщин. Совет не распространяется на предприятия с непрерывным циклом работы, организации, торгующие товарами первой необходимости и отвечающие за жизнеобеспечение населения.
Справка: в Костромской области началась четвёртая волна коронавируса. По данным Роспотребнадзора наиболее высокий рост заражений идёт в возрастной группе от 50 лет и выше. Инфекция передаётся через семейные очаги и близкие контакты. Кроме этого, за неделю с 27 сентября по 3 октября в регионе зафиксировали 19 привозных случаев коронавируса из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Рыбинска, Иваново, Вологды, Ярославля, Калининграда и Сахалина.