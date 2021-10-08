Дубай, ОАЭ, 8 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram появятся спонсируемые сообщения. Об этом 8 октября пишет портал SRSLY.

Telegram

Как отмечает портал, рекламные сообщения будут показываться только в публичных группах. Первоначально доход будет идти сервису Telegram — в дальнейшем прибылью будут делиться и с владельцами каналов.

Добавим, что, по словам представителей Telegram, рекламные сообщения не будут персонализированными — данные о пользователях и их активности собираться не будут. В платных сообщениях также будет запрещено использовать внешние ссылки.