Бухарест, 8 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Компанию Valve раскритиковали за то, что в трансляции турнира The International 10 по игре Dota 2, которые проходят на платформе Twitch, она стала включать имитацию шума зрительских трибун. Об этом 8 октября сообщает портал Cybersport.

designducky Турнир по Dota 2

Нововведение не понравилось не только рядовым зрителям, но также аналитикам и самим участникам соревнований. Они отметили, что подобное решение лишь добавляет фальши в происходящее. Поклонники Dota 2 также обратили внимание, что шум зачастую появляется невовремя, с задержкой, из-за чего зрители порой не слышат, что говорят комментаторы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что российская команда Virtus.Pro потерпела первое поражение на Dota 2 The International 10. Киберспортсмены проиграли команде T1 со счётом 0:2.