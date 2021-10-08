Минск, 8 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Очередное ноу-хау в спасении подчинённой управделами президента торговой сети «Белкоопсоюз» презентовал 8 октября в Минске Александр Лукашенко. Выступая с докладом во Дворце республики, он предложил госторговле конкурировать с частным бизнесом, специализирующимся на доставке пиццы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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По словам Лукашенко, в Белоруссии «интернетом пользуется почти восемь миллионов человек». Как сообщает президентская пресс-служба, он согласен, что «пожилым людям, возможно, будет сложно пользоваться этими услугами с помощью интернета». При этом Лукашенко отметил: «Но есть дети, которые могут заказать человеку. И вы по этому заказу сможете осуществить поставку. Начните это не в ущерб себе и посмотрите. И для меня будет важно, как для экономиста, который привык верить конкретным фактам. Посмотрим, что получится в результате вашего этого эксперимента в Белкоопсоюзе».

Уточняя обстоятельства неминуемой конкуренции в Минске, Лукашенко указал на популярные услуги по заказу и быстрой доставке пиццы, сообщив: «Заказал — мгновенно привезли в коробке этой. Так если вы будете заниматься и здесь — для того, чтобы экономику поправить, через интернет продавать — не пиццу, а свою смаженку. Поверьте, заказов будет достаточно. То есть везде надо шевелиться для того, чтобы заработать копейку».

Развивая тему, Лукашенко потребовал искоренить нарушения в работе сельских магазинов, сказав: «Абсолютно неприемлемы факты безответственности и халатности работников. Даже из глубинки мне поступают соответствующие жалобы. И только не говорите мне, что это неправда. Я жил там, где вы сейчас работаете, — в глубинке. Имел с этим дело. Еще в те жесткие плановые времена этих недостатков была куча. А сейчас же свобода, все можно».

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