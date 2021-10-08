Нижний Новгород, 8 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Нижегородской области возбудили уголовное дело о хищении 16 млн рублей бюджетных средств, выделенных на природоохранные мероприятия по нацпроекту «Экология». Об этом сообщили в Нижегородской межрайонная природоохранной прокуратуре.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

По версии следствия, деньги похитило руководство подрядной организации, которая должна была провести реконструкцию очистных сооружений в Первомайске в рамках проекта «Оздоровление Волги».

Ранее с этой компанией, название которой пока официально не названо, был заключен контракт на сумму свыше 312 млн рублей. Но подрядчик нарушил договор и не выполнил некоторые виды работ, а выделенные на них деньги были похищены.

Теперь руководителей подрядной организации обвиняют в мошенничестве. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до 1 млн рублей.