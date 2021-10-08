Москва, 8 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В России непродовольственная инфляция может достичь максимальных значений на тех рынках, которые сегодня являются дефицитными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Современный тренд ключевой ставки Банка России может внести негативный вклад в инфляцию, поскольку спровоцированный им рост рыночных ставок — это фактор роста затрат производителей, в том числе непродовольственной продукции, так как возрастают их долговые обязательства, — сказала Воронкова. — Сокращение потребительского спроса в результате повышения ключевой ставки за счет понижения интереса к кредитному рынку и повышения мотиваций к сбережениям в первую очередь затронет рынок непродовольственных товаров, особенно рынок товаров длительного пользования. Прогнозируя подобные рыночные перемены, производители непродовольственной продукции постараются ценами компенсировать возможные потери из-за снижения потребительского спроса».

Как подчеркнула Воронкова, непродовольственная инфляция будет различаться по товарным группам.

«Максимальных значений, скорее всего, она достигнет на тех рынках, которые сегодня являются дефицитными. Неудовлетворенный спрос здесь сохранится и в 2022 году, чем, безусловно, воспользуются продавцы при формировании цен. На рынках товаров первой необходимости существенную роль сыграет позиция государства, и инфляция здесь будет умеренной», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение непродовольственной инфляции в 2022 году.