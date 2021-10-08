Вашингтон, 8 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Представителям ВВС США переданы первые высокомощные боевые лазерные установки воздушного базирования AHEL, сообщает 8 октября пресс-служба американской корпорации Lockheed Martin.

Af.mil AC-130

По утверждению корпорации, скоро начнётся наземное тестирование этих установок, а летом-осенью 2022 года стартуют лётные испытания нового оружия.

Первоначально боевые лазеры предполагалось установить на самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider Командования специальных операций США.

Тактико-технические характеристики боевой лазерной установки строго засекречены.

По некоторым данным, её вес не превышает 2,3 тонн, поэтому её можно установить в AC-130J Ghostrider вместо артиллерийской установки, которой обычно оснащается этот самолет. Для питания лазера будут использоваться пять имеющихся на самолете генераторов переменного тока, приводящиеся в действие четырьмя двигателями самолёта и одним вспомогательным мотором.

Разработчики утверждают, что лазерная установка AHEL способна бороться с зенитными ракетами, ракетами класса «воздух-воздух», беспилотниками, а также с наземными электронными системами.