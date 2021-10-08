Вашингтон, 8 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Почти все американцы согласны с тем, что необузданное распространение дезинформации — это проблема, сообщает 8 октября Associated Press со ссылкой на опрос Института Пирсона и Центра исследований общественных отношений AP-NORC.

Apitv.moscow Дезинформация

Большинство также считает, что компании социальных сетей и люди, которые ими пользуются, несут значительную долю вины за сложившуюся ситуацию. Но лишь немногие обеспокоены тем, что они сами могут быть виновны в распространении дезинформации.

95% американцев заявили, что дезинформация мешает им получить доступ к важной информации. Около половины возлагают большую часть вины на правительство США, а около трех четвертей — на пользователей социальных сетей и технологические компании. Тем не менее, только 2 из 10 американцев говорят, что очень обеспокоены тем, что они лично распространяют дезинформацию.

Ранее США заявили, что СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, якобы распространяли дезинформацию о происхождении коронавируса и вакцинах от него.