Москва, 8 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В России не приходится ждать замедления роста онлайн-торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала прогнозы главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что объем онлайн-торговли в РФ в 2021 году может превысить 4 трлн рублей.

Оплата онлайн услуг

«Потенциал онлайн-торговли поддерживается и будет нарастать благодаря влиянию целого ряда факторов, — сказала Сяглова. — Среди них можно перечислить внедрение новых технологий, изменение структуры ассортимента, а также появление новых игроков: цифровых площадок, маркетплейсов, крупных экосистем. Кроме того, драйверами роста стали подключение к онлайн-торговле регионов и вовлечение в число интернет-покупателей населения старшей возрастной категории (55+)».

По ее мнению, за счет указанных факторов и других объективных причин замедления роста онлайн-торговли не произойдет.

«Что касается пределов развития, то цифровое пространство, в отличие от географического, безгранично. Предел может наступить лишь тогда, когда онлайн полностью вытеснит офлайн-торговлю и ему некуда будет расти, — сказала Сяглова. — Онлайн-торговля — явление в целом позитивное. В качестве единственного потенциального минуса можно упомянуть доминирование отдельных крупных игроков, которые вынуждают малые компании либо торговать через крупные экосистемы и маркетплейсы, либо находить узкую нишу, чтобы оставаться конкурентоспособными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, развитие онлайн-торговли в будущем может обернуться дефицитом социального общения и «одичанием».