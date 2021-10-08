Оренбург, 8 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Учеников 5−10 классов школ Оренбурга оставляют на электронном обучении ещё на семь дней. Об этом сообщили журналистам в горадминистрации.

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Такое решение принял муниципальный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Удалённый режим продлится до 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, удалённый режим действует в Оренбурге с 22 сентября. Он должен был завершиться 10 октября.