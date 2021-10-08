Таллин, 8 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Газ в Европе резко подорожал от того, что его не хватает. Обещания американцев обеспечить Европу дешевым сжиженным газом оказались блефом, единственный надежный поставщик — российский «Газпром». Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор порталаstolitsa.ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сетиFacebook.

Steven Depolo Газ

«Эстонские и европейские политики утверждают, что виновниками газового кризиса в Европе являются Россия и лично Путин. Между тем, ЕС дрожит в ожидании холодной зимы из-за собственных ошибок», — считает публицист и причисляет эти ошибки.

Так, Брюссель объявил о «зеленом повороте», в результате в Европе заметно сократилось использование традиционного топлива в виде угля, а также атомной энергетики. В Эстонии стало невыгодно использовать горючий сланец. «Между тем, технологии производства возобновляемой энергии еще не настолько хороши, чтобы полностью удовлетворить потребности Европы. В результате газ стал практически безальтернативным источником энергии», — пишет он.

Еще одна ошибка официального Брюсселя — попытка «воевать» с российским газом себе во вред: «Второй газопровод «Северный поток» мог бы обеспечить Европу топливом. Но борцы с российским влиянием настолько затянули строительство газопровода, что он до сих пор не вошел в строй. Политика в очередной раз помешала экономике».

Третьей важной ошибкой Евросоюза стала, по мнению Чаплыгина, вера местных политиков, что США в случае газового кризиса помогут и «спасут»: «Многие годы США обещали Европе бесперебойные поставки сжиженного газа, под этой маркой всеми силами тормозя строительство «Северного потока». Но когда пришла нужда, американские танкеры с СПГ направились не в Европу, а в Азию, где газ сегодня дороже».

В итоге, пишет эстонский публицист, «Европа сегодня как никогда зависит от поставок из России. И то, замерзнет ли Европа нынешней зимой, полностью зависит от Путина. Сейчас самое время отказаться от политических амбиций, вместе с Россией спасая Европу от холодной зимы».